Итоги областного конкурса музыкантов подвели в Химках

Мероприятие, посвященное 120-летию Дмитрия Шостаковича, прошло в Детской школе искусств имени А. Н. Верстовского. В нем приняли участие музыканты из 22 городов Подмосковья.

В этом году конкурс установил рекорд по числу участников — более 280 заявок. Состязания проходили в два этапа. На заочном туре жюри оценивало видеозаписи выступлений, после чего на очную сцену вышли 142 финалиста в возрасте от девяти до 17 лет. Юные музыканты соревновались в четырех номинациях: сольное исполнительство, концертмейстерский класс, камерный и фортепианный ансамбль.

По итогам конкурсных прослушиваний лауреатами первой степени стали 14 человек, второй степени — 22 участника, а третьей — 25.

Депутат Химок Юлия Мамай отметила, что победы местных музыкантов — результат целенаправленной политики. По ее словам, в округе укрепляют материально-техническую базу школ искусств, поддерживают педагогов и дают детям возможность проявить себя. Она подчеркнула, что победа сразу в четырех номинациях — яркое подтверждение правильности выбранного курса.

Для музыкантов проведут торжественную церемонию награждения: лауреатам вручат заслуженные дипломы и кубки, а финалистам — памятные призы.