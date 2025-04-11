Итоги областного конкурса юных художников подвели в Серпухове

В течение почти месяца в Московском выставочном центре можно было увидеть уникальные работы молодых талантов из Подмосковья. Экспозиция включала произведения, выполненные в самых разных техниках: от академической живописи и скульптуры до батика, линогравюры, керамики, компьютерной графики и росписи по дереву.

Конкурс, организованный Министерством культуры и туризма Московской области с 2014 года, традиционно посвящен теме «История России. Прошлое и настоящее. Традиции и современность». В этом году на суд жюри было представлено 581 произведение, созданное учащимися из 69 школ искусств 33 городских округов региона. По итогам конкурса звания Лауреата удостоились 252 участника.

10 апреля состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Серпуховская мозаика». На мероприятии присутствовали директор Детской художественной школы имени Бузовкина Елена Котова, профессор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Илья Дюков, член Московского Союза художников и преподаватель высшей категории Ольга Лазарева. Они отметили высокий уровень мастерства участников и выразили восхищение их работами.

Каждое произведение, представленное на выставке, отличалось оригинальностью и глубоким смыслом, привлекая внимание зрителей и вызывая искренние эмоции.