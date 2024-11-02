Итоги недельной работы по содержанию территорий подвели в Подмосковье

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья подвели итоги работы с 28 октября по 1 ноября. В «Дайджест чистых дел» вошли уборка мусора, ремонт фасадов жилых домов и кровель, детских площадок и подъездов в 11 городских округах региона.

Как рассказали в ведомстве, в Дубне специалисты отремонтировали игровой элемент на детской площадке около дома № 6 на улице Энтузиастов, а в Котельниках заменили стекло входной двери в доме № 2 в микрорайоне Парковый. В Истре окрасили игровые элементы на детской площадке у дома № 11 на Новой улице в деревне Лобаново, а также на территории городского округа в Лыткарино отремонтировали места общего пользования возле дома № 4 Спортивной улице.

Кроме того, в Чехове убрали бытовой мусор около дома № 31 в деревне Васькино, а в Лосино-Петровском городском округе отремонтировали подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья в доме № 10 по улице Заречной в поселке Свердловский.

Также различные работы провели в Дзержинском, Клину в Зарайске и других городских округах.