Итоги нацпроекта по развитию цифровой экономики подвели в Подмосковье

Более полутора тысяч образовательных учреждений Подмосковья обеспечили высокоскоростным интернетом в 2024 году. Всего на развитие цифровой экономики регион запланировал 11 миллиардов рублей из бюджета по нацпроекту.

Как рассказали в Министерстве экономики и финансов Московской области, также в числе предварительных итогов реализации нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации» — более 2,8 миллионов обращений жителей за социально значимыми услугами в электронном виде. Всего в регионе онлайн предоставляется 85% из 100 самых массовых услуг.

В ведомстве добавили, что на сегодняшний день более семи миллионов человек уже имеют подтвержденные учетные записи на сайте госуслуг Московской области.