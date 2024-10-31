Итоги нацпроекта по развитию цифровой экономики подвели в Подмосковье

Более полутора тысяч образовательных учреждений Подмосковья обеспечили высокоскоростным интернетом в 2024 году. Всего на развитие цифровой экономики регион запланировал 11 миллиардов рублей из бюджета по нацпроекту.
Как рассказали в Министерстве экономики и финансов Московской области, также в числе предварительных итогов реализации нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации» — более 2,8 миллионов обращений жителей за социально значимыми услугами в электронном виде. Всего в регионе онлайн предоставляется 85% из 100 самых массовых услуг.
В ведомстве добавили, что на сегодняшний день более семи миллионов человек уже имеют подтвержденные учетные записи на сайте госуслуг Московской области.
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