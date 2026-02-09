Итоги национальной премии среди студентов подвели в Раменском округе
Гжельский государственный университет выбрал самых лучших и активных обучающихся. Они получили награды на церемонии внутривузовского этапа Российской премии «Студент года — 2025».
Всего 92 лучших студента получили награды по 12 номинациям конкурса: «Гран-При Высшая лига», «Студенческий лидер года», «Общественная активность года», «Творческая личность года», «Перспектива года», «Доброволец года», «Иностранный студент года», «Студенческая наука», «Спортсмен года», «Профессионал года», «Патриот года», «Преодоление».
Ребят поздравили заместитель председателя местного Совета депутатов, почетный гражданин Раменского района Владимир Демин и проректор по образовательной деятельности и молодежной политике Алексей Канюк.
Также на мероприятии состоялось награждение участников Международного фестиваля национальных культур «Мы учимся в России», который проходил в университете.