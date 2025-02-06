Итоги национального проекта «Здравоохранение» за 2024 год подвели в Подмосковье

В Мособлдуме подвели итоги нацпроекта «Здравоохранение», который запустили в 2019 году. В процессе работы удалось реализовать федеральные программы, в частности, по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Подмосковье благодаря участию в проекте комплексно подошло к модернизации системы здравоохранения.

«В рамках реализации нацпроекта за пять лет построено восемь поликлиник, 27 ФАПов, два офиса врача общей практики. Ввели значимый для региона объект — детский центр им. Л. М. Рошаля. В центре лучшие специалисты страны работают с самыми сложными случаями. В дальнейших планах — открытие медицинского центра в селе Ромашково в Одинцовском округе», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Также создали и полностью оснастили 25 центров амбулаторной онкологической помощи, ввели в эксплуатацию 7 547 единиц оборудования, купили 48 передвижных мобильных комплексов и получили 458 автомобилей.

В 2024 году количество граждан, ежегодно проходящих диспансеризацию, превысило 6 миллионов. Кроме того, по сравнению с 2023 годом до 94% возросло количество записей на прием к врачам дистанционно.

«Важная составляющая нацпроекта — ликвидация кадрового дефицита. <...> Так, 1,3 тысячи медработников приняли участие в программе „Земский доктор/фельдшер“. Ежемесячные выплаты на аренду жилья получают более 13 тысяч медработников», — уточнил Брынцалов.

С 2025 года на смену «Здравоохранению» пришел нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», в котором сохранились некоторые программы, а также появились новые направления.