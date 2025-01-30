Итоги национального проекта «Демография» за 2024 год подвели в Подмосковье

Десятки тысяч семей с детьми оформили материнский капитал и получили выплаты благодаря нацпроекту «Демография». В Московской области подвели итоги программы.

В Министерстве экономики и финансов Подмосковья сообщили, что в период с 2019 по 2024 год в регионе появилось 7,4 тысячи новых мест в частных детских садах. Только за минувший год 106 мест создали в Химках, 100 — в Люберцах и 60 — в Долгопрудном.

Одним из важнейших направлений работы по программе стала помощь семьям, которые не могут завести детей. За шесть лет в регионе за счет средств ОМС провели 35 тысяч процедур ЭКО, причем 5,6 тысяч — в 2024 году.

Государство оказывало поддержку будущим и молодым мамам. С 2020 по 2024 годы беременные и кормящие женщины, а также дети до трех лет получали ежемесячные выплаты на общую сумму 6,8 миллиарда рублей для обеспечения полноценного питания. Каждый год такую помощь предоставляли примерно 300 тысячам семей.

За два года родителям и новорожденным вручили 9 255 подарочных наборов. А 560 тысяч семей получили средства для покупки средств ухода за новорожденными.

Более 82 тысяч новоиспеченных матерей и отцов воспользовались региональным материнским капиталом. Эти деньги можно было потратить на улучшение условий жизни, образование детей, а также компенсацию трат на газификацию объектов ИЖС.

Многодетным семьям продолжали оказывать всестороннюю поддержку. В течение пяти лет им компенсировали половину расходов на ЖКХ на общую сумму 11 миллиардов рублей.

Единовременную денежную выплату вместо земельного участка в 2024 году предоставили 4 030 многодетным родителям. Семьи, в которых воспитывают четырех и более детей, и те, у кого появился третий ребенок в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года, получили право на ежегодную выплату. Такую помощь оказали в общей сложности 76 тысячам родителей.

На закупку школьной формы за шесть лет в Подмосковье выделили 2,2 миллиарда рублей. Каждый год средства на эти цели получали 124 тысяч детей.

За этот срок 214,5 миллиона рублей направили на выплату родителям, которые воспитывают детей-инвалидов. Этой помощью ежегодно пользовались примерно 3500 семей.

Преемником нацпроекта «Демография» стала программа «Семья», которая продолжит поддерживать многодетных, беременных женщин и молодых матерей. Она начала действовать 1 января.