Итоги Народной программы за 5 лет подвели в Чехове
Народная программа «Единой России» сформирована в 2021 году на основе пожеланий жителей. План развития региона реализуется в связке с национальными проектами при поддержке бюджетов разных уровней, часть запланированных мероприятий уже выполнена.
В Чехове обновляют коммунальные сети, строят новые социальные объекты, приводят в порядок дворы и благоустраивают городские пространства. В числе знаковых территорий — набережная реки Теребенки, стадион «Гидросталь» и Губернский лесопарк. Идет реконструкция бульвара имени Прокина и городского парка культуры и отдыха.
«Общественные пространства — важная составляющая комфортной городской среды: они объединяют жителей и становятся площадкой для разных форм досуга. После обновления парка пребывание в нем станет комфортнее для людей любого возраста», — отметила директор городского парка культуры и отдыха Майя Полякова.
Продолжается модернизация систем ЖКХ. Специалисты обновили три котельные и шесть участков тепловых сетей, а также четыре трансформаторные подстанции. Еще одна — на этапе строительства. В деревне Бершово заменили устаревшую угольную котельную на современную, которая обеспечивает теплом более 200 потребителей.
«Наконец‑то многолетняя проблема нашей деревни решена. Новая котельная введена в эксплуатацию. Жители получают не только тепло, но и горячее водоснабжение. Чувствуется, что к проблемному вопросу отнеслись ответственно», — рассказала староста деревни Бершово Алла Каширская.
В сфере образования решают проблему второй смены: строят новый корпус для гимназии № 2. В четырехэтажном здании разместятся 32 кабинета, в том числе восемь специализированных с лабораториями для профильных классов.
В рамках Народной программы в Чехове создаются условия для комфортной жизни.