Итоги Народной программы за 5 лет подвели в Чехове

Народная программа «Единой России» сформирована в 2021 году на основе пожеланий жителей. План развития региона реализуется в связке с национальными проектами при поддержке бюджетов разных уровней, часть запланированных мероприятий уже выполнена.

В Чехове обновляют коммунальные сети, строят новые социальные объекты, приводят в порядок дворы и благоустраивают городские пространства. В числе знаковых территорий — набережная реки Теребенки, стадион «Гидросталь» и Губернский лесопарк. Идет реконструкция бульвара имени Прокина и городского парка культуры и отдыха.

«Общественные пространства — важная составляющая комфортной городской среды: они объединяют жителей и становятся площадкой для разных форм досуга. После обновления парка пребывание в нем станет комфортнее для людей любого возраста», — отметила директор городского парка культуры и отдыха Майя Полякова.

Продолжается модернизация систем ЖКХ. Специалисты обновили три котельные и шесть участков тепловых сетей, а также четыре трансформаторные подстанции. Еще одна — на этапе строительства. В деревне Бершово заменили устаревшую угольную котельную на современную, которая обеспечивает теплом более 200 потребителей.