Итоги народной программы в сфере здравоохранения подвели в Воскресенске

Круглый стол с участием представителей «Единой России» и правительства Подмосковья провели в Детском научно-клиническом центре имени Леонида Рошаля. На встрече повели итоги реализации Народной программе в сфере здравоохранения и социальной политики.

В Воскресенске в рамках Народной программы капитально отремонтировали амбулатории в селах Конобеево и Ашитково. В зданиях обновили кровлю, инженерные коммуникации, окна и двери. Обе амбулатории приобрели совершенно новый облик — в зданиях функционируют кабинеты врачей общей практики и врачей-терапевтов, процедурные и прививочные кабинеты для взрослого и детского населения.

«После ремонта в амбулатории в Конобеево стало намного комфортнее: все аккуратно, современное оборудование, удобные кабинеты. Теперь и детям, и пожилым людям приятно приходить на прием», — поделилась жительница села Марина Корнеева.

В округе продолжается капитальный ремонт здания поликлиники № 1. Рабочие уже приступили к гидроизоляции фундамента и кровли, а также к чистовой отделке.

В целом в Подмосковье за пять лет построили 60 объектов здравоохранения, обновили десятки поликлиник и ФАПов. Выполнено более 96% наказов жителей.

По числу многодетных семей Московская область входит в топ-5 регионов России. Объем финансирования мер поддержки семей вырос в 3,8 раза: деньги идут на питание, проезд, школьную форму, жилье и отдых. Многодетные семьи могут получить земельный участок или выплату 400 тысяч рублей. Молодые семьи до 35 лет — субсидию на улучшение жилищных условий. Программы материнского капитала и семейной ипотеки продлены до 2030 года.

«Поддержка семьи, развитие здравоохранения и создание комфортных условий для воспитания детей — наш безусловный приоритет. Народная программа формируется на основе предложений жителей, и именно это делает ее по‑настоящему эффективной», — отметил кандидат предварительного голосования, депутат Государственной думы Никита Чаплин.

Сбор предложений в новую Народную программу «Единой России» продолжается. Жители уже направили свыше 33 тысяч инициатив — через сайт естьрезультат.рф, общественные приемные партии и горячую линию 8-800-200-89-50.