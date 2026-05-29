Итоги Народной программы подвели на форуме «Единой России» в Химках

Отчетно-программный форум партии «Единая Россия» «Химки. Есть результат» прошел в Химках. На мероприятии работали интерактивные площадки, где жители могли ознакомиться с итогами пяти лет и оставить свои наказы в новую Народную программу.

Участниками стали депутаты, представители предприятий, общественных организаций, учреждений образования, культуры и здравоохранения, участники специальной военной операции и активисты.

«За последние пять лет в Химках отремонтировали три медицинских учреждения, построили четыре детских сада и две школы, заменили более 75 километров теплосетей, благоустроили свыше 130 дворов и порядка 200 народных троп. Все это — результат совместной работы команды, которой жители доверили развитие округа», — отметила секретарь химкинского отделения партии «Единая Россия» Инна Федотова.

«За пять лет в Химках возросло количество рабочих мест, на 40 процентов увеличилась прибыль крупных и средних предприятий, а объем привлеченных инвестиций вырос на 17 процентов. Химки остаются одним из ключевых промышленных центров Подмосковья, где развиваются высокотехнологичные производства, создаются новые рабочие места и реализуются важнейшие проекты в сфере науки и экономики», — подчеркнул депутат Госдумы Денис Кравченко.

Ирина Роднина рассказала о развитии массового спорта. За годы реализации партийного проекта «Детский спорт» в Подмосковье построили 11 физкультурно-оздоровительных комплексов и около 344 спортивных площадок.

«В 2021 году жители Химок направили более 14 тысяч наказов, большинство из которых уже реализованы. Продолжается формирование Народной программы 2026–2031. На сегодня поступило уже более 4 тысяч наказов», — отметил член местного политического совета партии «Единая Россия» Николай Томашов.

Депутат Мособлдумы, главврач Химкинской больницы Владислав Мирзонов рассказал о модернизации медучреждений: открыли две обновленные поликлиники и родильный дом, действуют меры поддержки медиков. Депутат Михаил Раев акцентировал внимание на проектах в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Олимпийский чемпион Александр Лебзяк отметил, что за пять лет в регионе построили 65 спортивных сооружений, включая химкинские комплексы «Родина», «Юность», лыжероллерную трассу и скейт-парки.

В видеообращении генеральный директор научно-производственного объединения «Энергомаш» Иван Краснов напомнил о вкладе предприятия в космическую отрасль: только за прошлый год двигатели химкинского завода обеспечили 16 успешных запусков.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский назвал ключевые запросы жителей: жилищная политика, благоустройство, дорожная сеть. За последние годы в округе отремонтировали более 70 дорог, продолжили обновление коммунальной инфраструктуры.