Итоги Народной программы по развитию сельских территорий подвели в Воскресенске

13 мая в Омске на отчетно-программном форуме «Есть результат!» представители «Единой России» и Правительства РФ подвели итоги реализации народной программы по развитию сельских территорий. В центре внимания — вопросы продовольственного суверенитета и безопасности страны, развитие высокотехнологичного сельского хозяйства, а также комплексное развитие и благоустройство села: строительство и модернизация социальной инфраструктуры, газификация, дороги, жилье и экологические проекты.

Повышение качества жизни сельских жителей, создание современной социальной и инженерной инфраструктуры, поддержка отечественных производителей и обеспечение продовольственной безопасности — ключевые приоритеты народной программы партии.

Одним из примеров ее реализации стало открытие после капитального ремонта сельской врачебной амбулатории в селе Конобеево городского округа Воскресенск. Медицинское учреждение площадью 560,5 квадратного метра полностью обновлено в рамках народной программы по развитию сельских территорий. В здании отремонтированы кровля и отмостка, заменены окна и двери, модернизированы системы отопления и вентиляции. Для маломобильных граждан оборудованы удобный пандус с поручнями и вертикальный подъемник.

Амбулатория обслуживает 3529 человек, включая 649 детей. Теперь жители могут получать широкий спектр медицинских услуг в шаговой доступности. На первом этаже расположены кабинет педиатра, дневной стационар на пять коек, кабинет забора крови. Взрослые пациенты могут обратиться к врачу общей практики или терапевту, пройти диспансеризацию и сделать ЭКГ. Работают отдельные процедурные и прививочные кабинеты для детей и взрослых. Также организован постоянный прием врача-стоматолога.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин подчеркнул: «Развитие сельских территорий — это не только поддержка аграрного производства, но прежде всего создание достойных условий жизни для людей. Обновленная амбулатория в Конобеево — наглядный результат реализации народной программы. Жители села должны иметь качественную медицинскую помощь рядом с домом, и мы последовательно работаем над тем, чтобы такие объекты появлялись в каждом населенном пункте».

Жители Конобеево уже оценили изменения. Елена Соболева отметила: «Теперь все рядом, в светлом и современном помещении. Особенно важно, что есть прием стоматолога и хорошие условия для детей. Это действительно большое событие для нашего села». Записаться на прием можно через портал госуслуг, сайт zdrav.mosreg.ru, по единому номеру 122 или через инфомат в амбулатории.

Открытие обновленной амбулатории в Конобеево стало очередным шагом в реализации народной программы «Единой России», направленной на повышение качества жизни сельчан и комплексное развитие территорий.