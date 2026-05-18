Итоги Народной программы по развитию сельских территорий подвели в Коломне
Государство и партия «Единая Россия» оказывает огромную поддержку агропромышленному комплексу. В рамках Народной программы осуществляются различные проекты по развитию сельских территорий, в том числе в городском округе Коломна.
Озерский агрохолдинг «ОСП Агро» успешно работает уже четверть века. Сейчас там трудится около 600 работников. В 2025 году компания вошла в топ-100 крупнейших производителей сырого молока в России, заняв 44-е место в рейтинге. Кроме того, в прошлом году в рамках Народной программы «Единой России» и при поддержке национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в Емельяновской школе в Озерах был открыт агротехнологический класс.
«В школах сегодня благодаря Народной программе „Единой России“ открываются агроклассы. Они дают возможность детям уже не просто получить качественное образование, но и получить профильное образование. Начальная предподготовка для того, чтобы дальше по целевым программам они могли поступать и в средние, и в высшие учебные заведения, и после этого возвращаться сюда на территорию и работать на сельхозпредприятиях, которые есть в нашем округе», — отметил член совета директоров агрохолдинга «ОСП Агро», представитель партии «Единая Россия» Андрей Агеев.
Сегодня сельхозпредприятия остро нуждаются в квалифицированных кадрах. «ОСП Агро» стремится действовать на опережение, создавая максимум условий, чтобы выпускники агротехклассов, впоследствии получивших профильное образование, возвращались в родной город. Развитие сельских территорий и создание рабочих мест в агропромышленном комплексе — одно из приоритетных направлений Народной программы.
«Важную роль играет компенсация части затрат на модернизацию и строительство животноводческих комплексов, возмещается до 30%, также поддерживаются различные проекты по развитию сельских территорий. И все эти меры позволяют нам развивать производство, обновлять технику, улучшать технологию и условия труда для наших сотрудников», — рассказала председатель совета директоров АО «Предприятие „Емельяновка“ и АО „Агрофирма Сосновка“, член партии „Единая Россия“ Ася Исаева.
Агрокомплекс «ОСП Агро» открывает двери для специалистов из разных регионов. Так, Андрей Сериков, потомственный механизатор, четыре года назад решил вместе с семьей перебраться в Озеры из Белгородской области и без труда устроился на работу. В новом коллективе освоился быстро, условиями труда доволен, кроме того, специалисту предоставили жиллье.
«Единая Россия» активно работает над решением вопроса кадрового дефицита в сельском хозяйстве: за несколько лет по всей стране появилось свыше тысячи школьных агроклассов. Теперь партийцы приступили к формированию новой Народной программы на ближайшие пять лет и приглашают жителей принять участие в ее создании. Свои предложения можно оставить в муниципальных общественных приемных «Единой России», а также через электронную форму на сайте естьрезультат.рф.