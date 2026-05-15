Итоги Народной программы по развитию сел подвели в Раменском округе

Партия «Единая Россия» подвела итоги реализации Народной программы по развитию сельских территорий. Оказанную поддержку оценили и работники в селах Раменского округа.

Представители партии и правительства России обсудили результаты реализации программы, которая была направлена на комплексное развитие сельских территорий. Мероприятие прошло в Омске 13 мая на форуме «Есть результат!».

Главными темами встречи стали благоустройство сельских территорий (газификация, жилье, социальная и общественная инфраструктура), разработка и реализация экологических проектов. Агропредприятия показали результаты развития и повысили свою эффективность работы по всей стране. Многие вопросы сельского направления партия решила и в Раменском округе.

Зоотехник-селекционер из деревни Торопово приняла участие в Народной программе по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов. Она приобрела квартиру в Раменском округе благодаря поддержке государства.

«Единая Россия» также предусмотрела около 40 видов грантов и субсидий для сельхозпроизводителей. Предприятие из Раменского округа приняло участие в программе получения поддержки. Для работников приобрели современную технику отечественного производства. Хозяйство стремительно улучшило производственные показатели благодаря помощи от государства. Например, в 2025 году был рекордный удой от одной коровы — 11,3 тысяч килограммов. Предприятие вошло по этому показателю в десятку лучших в области.

«Единая Россия» продолжает собирать наказы жителей в новую Народную программу на следующие пять лет. Каждый желающий сможет озвучить свою идею во всех приемных партии или по телефону «горячей линии» 8-800-200-89-50, а на сайте естьрезультат.рф доступна электронная форма.