Итоги народной программы по молодежной и семейной политике подвели в Воскресенске

Результаты реализации Народной программы «Единой России» обсудили на экспертном круглом столе «Молодежь и дети Подмосковья». Во встрече приняли участие представителей правительства региона и молодежи.

За последние пять лет в Воскресенске успешно реализуется Народная программа, сформированная на основе предложений жителей. Особое внимание уделяется поддержке семей с детьми и созданию комфортной среды для молодежи.

В городском округе за этот период благоустроили 64 дворовые территории, обустроили 67 «народных троп», установили 16 современных игровых комплексов и обновили 50 детских площадок.

Депутат окружного совета Сергей Слепов отметил, что Народная программа — это не просто партийный документ, а прямой диалог с жителями.

«Все проекты формируются на основе ваших инициатив и обращений. Именно поэтому программа работает и дает ощутимые результаты. Сегодня партия приступила к формированию новой Народной программы на следующие пять лет. Она продолжит курс на укрепление семьи, развитие образования и поддержку молодежи — это наш приоритет», — подчеркнул Сергей Слепов.

Одним из пунктов программы стало обустройство детской площадки на Центральной улице микрорайона Лопатинский. «Это результат дружного голосования, дети очень просили, а потом они же и принимали новое место для развлечений. Теперь ребята играют на современных и безопасных конструкциях, а родители могут спокойно отдыхать рядом. Двор стал живым, уютным, здесь постоянно слышен детский смех. Спасибо за такие перемены», — рассказала жительница микрорайона Татьяна Егорова.

«Единая Россия» продолжает системную работу по развитию Воскресенска, создавая комфортные условия для жизни, воспитания детей и самореализации молодежи.