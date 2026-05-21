Итоги народной программы «Единой России» подвели в Зарайске

Представители округа приняли участие в форуме «Подмосковье. Есть результат!», который прошел в конькобежном центре «Коломна». Участники обсудили работу по партийной программе за пять лет.

Форум собрал депутатов Государственной думы и Московской областной Думы, секретарей местных отделений, кандидатов предварительного голосования «Единой России», почетных граждан, руководителей предприятий, общественных деятелей и участников боевых действий. От Зарайска присутствовали депутаты местного отделения, а также члены и сторонники партии, заместители главы округа Станислав Шруб и Татьяна Кострикина.

Об изменениях муниципалитета подробно рассказал Виктор Петрущенко. В основе программы — наказы жителей. Это позволило направить ресурсы на самые острые проблемы. За это время в округе комплексно благоустроили более 30 дворов, отремонтировали свыше 150 многоквартирных домов, заменили устаревшие котельные на современные блочно-модульные, обновили теплотрассы. Капитально отремонтировали очистные сооружения в селе Протекино, а в деревне Летуново построили новый водозаборный узел.

Депутат Государственной думы Никита Чаплин вручил благодарственные письма активным жителям, внесшим вклад в реализацию программы — от округа награду получила Юлиана Орлова.

«Единая Россия» уже приступила к формированию новой пятилетней программы, и голос каждого жителя снова важен. Предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая на официальном сайте. Свои предложения по развитию муниципалитета можно оставить на странице.