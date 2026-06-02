Итоги Народной программы «Единой России» подвели в Химках

На отчетно-программном форуме «Химки. Есть результат» член местного политического совета партии Николай Томашов рассказал о формировании новой программы. В нее вошли уже более 4700 новых предложений от жителей округа.

По итогам пятилетней работы инициативы жителей превратились в реальные объекты и социальные гарантии. Николай Томашов напомнил, что за это время в округе исполнили более 14 тысяч наказов — это отремонтированные дворы, новые школы и современные объекты здравоохранения.

«Успех в реализации большинства наказов — это результат совместной работы. Сегодня мы видим колоссальный отклик от людей, и каждое новое предложение имеет для нас особый вес», — подчеркнул он.

Особое внимание в выступлении было уделено воспитанию молодежи. Именно в Химках стартовал региональный проект «Успех V единстве поколений», который назвали золотым стандартом для всей страны. Программа объединила ветеранов, участников специальной военной операции, активных жителей и школьников вокруг общих ценностей.

«Работа по сбору инициатив продолжается. Каждый голос, зафиксированный на предприятиях или в ходе встреч с жителями, станет частью новой Народной программы, нацеленной на дальнейшее процветание Химок и всего Подмосковья», — отметил Николай Томашов.