Итоги Народной программы «Единой России» подвели в Дмитрове

Реализацию программы партии за пять лет обсудили на отчетном форуме «Единая Россия. Есть результат!». Участие в нем приняли депутаты, представители администрации, общественные деятели, предприниматели, участники боевых действий и их семьи.

Депутат Государственной думы Денис Кравченко рассказал о принятом законе о креативных индустриях и промышленном росте. Он отметил, что за последние пять лет в Подмосковье создано более 480 тысяч новых рабочих мест. Партия включила в программу важные направления развития креативной и платформенной экономики.

Особой темой стала дмитровская идентичность. Глава округа Михаил Шувалов представил талисман — медведя в жилетке, стилизованной под традиционный костюм крестьян Дмитровского уезда конца XIX — начала XX века. Подлинные образцы такой одежды хранятся в музее-заповеднике «Дмитровский кремль». Михаил Шувалов также вручил партийные билеты десяти новым членам «Единой России».

Глава подчеркнул, что за прошедшие пять лет в округе было исполнено 100% наказов — их поступило более 2200.

Отдельный блок посвятили поддержке участников специальной военной операции. Округ отправил 500 тонн груза: медикаменты, экипировку и оборудование. Дмитровское отделение партии — в тройке лучших в Подмосковье по объемам гуманитарной помощи.