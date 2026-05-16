Итоги Народной программы «Единой России» обсудили в Лобне

В рамках встречи начали сбор наказов для нового документа. В мероприятии приняли участие депутат Государственной думы Денис Кравченко, глава округа Анна Кротова, активисты «Молодой гвардии», студенты, школьники и ветераны.

Учащиеся активно включились в процесс. Во время интерактивной игры «Город перемен» они придумывали конкретные проекты и показывали, какой видят Лобню будущего. Все команды получили поощрительные призы. Авторы идеи по обновлению центральной библиотеки выиграли квест, перед началом которого обсудили с гостями перспективы развития округа.

Денис Кравченко отметил, что ребята с горящими глазами болеют за городские проблемы, и общение с ними вселяет уверенность в завтрашнем дне. Он подчеркнул, что «Единая Россия» уделяет большое внимание молодежной политике, образованию и подготовке кадров.