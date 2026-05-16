Итоги Народной программы «Единой России» обсудили в Лобне
В рамках встречи начали сбор наказов для нового документа. В мероприятии приняли участие депутат Государственной думы Денис Кравченко, глава округа Анна Кротова, активисты «Молодой гвардии», студенты, школьники и ветераны.
Учащиеся активно включились в процесс. Во время интерактивной игры «Город перемен» они придумывали конкретные проекты и показывали, какой видят Лобню будущего. Все команды получили поощрительные призы. Авторы идеи по обновлению центральной библиотеки выиграли квест, перед началом которого обсудили с гостями перспективы развития округа.
Денис Кравченко отметил, что ребята с горящими глазами болеют за городские проблемы, и общение с ними вселяет уверенность в завтрашнем дне. Он подчеркнул, что «Единая Россия» уделяет большое внимание молодежной политике, образованию и подготовке кадров.
Народная программа позволила заметно обновить инфраструктуру. Местная жительница Вера Тарасова, получившая ключи от квартиры после 40 лет ожидания, поделилась радостью и поблагодарила администрацию.
Особое внимание уделили старшему поколению. Почетного жителя города, ветерана Виктора Волкова поздравили с Днем Победы. Он поблагодарил горожан и отметил позитивные изменения в округе. В местном отделении Союза пенсионеров Подмосковья Народную программу активно обсуждали пять лет назад, и теперь могут оценить результаты.
«Наша Лобня превратилась в сказочный уголок. У нас такие хорошие парки, много всяких спортивных соревнований мероприятий проводят, заниматься можно бесплатно», — отметила жительница Лариса Грибкова.
Сбор предложений для новой программы продолжается. Жители могут внести свой вклад через официальный сайт, приемные партии или по телефону горячей линии: 8-800-200-89-50.