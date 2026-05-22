Итоги Народной программы «Единой России» обсудили в Лобне

Подробный отчет о выполнении Народной программы за минувшие пять лет, который депутат Государственной думы Денис Кравченко представил медработникам округа, стал ответом на многие вопросы врачей и медицинских сестер. Они активно пользуются региональными и муниципальными мерами поддержки и считают одним из главных достижений пятилетки открытие новой поликлиники.

В здании площадью 12 тысяч квадратных метров разместились полноценный дневной стационар по всем профилям, врачебные и диагностические кабинеты, женская консультация, лаборатория, отделение для наблюдения инфекционных больных и блок медицинской реабилитации и диспансеризации.

Не меньше достижений и у сотрудников спортивной отрасли, которые также смогли задать вопросы Денису Кравченко. Спортивная инфраструктура в Лобне активно развивается во многом благодаря народной программе «Единой России». За последнее время заметно преобразились сразу несколько объектов. На стадионе «Москвич» заработала система подогрева поля, скоро начнется строительство теннисного центра, а новый бассейн открывает широкие возможности для любителей водных видов спорта.

Учителя не отпустили гостя без экскурсии. Ученикам и педагогам девятой школы есть чем гордиться. К примеру, географической зоной, где представлены карта страны, история городов-героев, экспозиция, посвященная родному Подмосковью, и коллекция сувениров, которые ребята привозят из своих путешествий. Экскурсии, как для детей, так и для взрослых, проводят сами школьники. За прошедшие пять лет в системе образования Лобни произошло немало изменений. Открылся новый, один из самых больших в области лицей «Авиатика», строятся и ремонтируются детские сады, заканчивается капитальный ремонт двух школ.

«Тема образования и кадров — это одно из приоритетных направлений Народной программы „Единой России“. Мы работаем над совершенствованием системы образования, у нас большая программа по капитальному ремонту школ, мы строим новые школы в наших городах, и Лобня тому — яркий пример», — отметил Денис Кравченко.