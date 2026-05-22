Итоги Народной программы «Единой России» обсудили в Лобне
Подробный отчет о выполнении Народной программы за минувшие пять лет, который депутат Государственной думы Денис Кравченко представил медработникам округа, стал ответом на многие вопросы врачей и медицинских сестер. Они активно пользуются региональными и муниципальными мерами поддержки и считают одним из главных достижений пятилетки открытие новой поликлиники.
В здании площадью 12 тысяч квадратных метров разместились полноценный дневной стационар по всем профилям, врачебные и диагностические кабинеты, женская консультация, лаборатория, отделение для наблюдения инфекционных больных и блок медицинской реабилитации и диспансеризации.
Не меньше достижений и у сотрудников спортивной отрасли, которые также смогли задать вопросы Денису Кравченко. Спортивная инфраструктура в Лобне активно развивается во многом благодаря народной программе «Единой России». За последнее время заметно преобразились сразу несколько объектов. На стадионе «Москвич» заработала система подогрева поля, скоро начнется строительство теннисного центра, а новый бассейн открывает широкие возможности для любителей водных видов спорта.
Учителя не отпустили гостя без экскурсии. Ученикам и педагогам девятой школы есть чем гордиться. К примеру, географической зоной, где представлены карта страны, история городов-героев, экспозиция, посвященная родному Подмосковью, и коллекция сувениров, которые ребята привозят из своих путешествий. Экскурсии, как для детей, так и для взрослых, проводят сами школьники. За прошедшие пять лет в системе образования Лобни произошло немало изменений. Открылся новый, один из самых больших в области лицей «Авиатика», строятся и ремонтируются детские сады, заканчивается капитальный ремонт двух школ.
«Тема образования и кадров — это одно из приоритетных направлений Народной программы „Единой России“. Мы работаем над совершенствованием системы образования, у нас большая программа по капитальному ремонту школ, мы строим новые школы в наших городах, и Лобня тому — яркий пример», — отметил Денис Кравченко.
Основа процветания любого города — его экономика. Развитие промышленности — одно из главных направлений Народной программы партии «Единая Россия». Поэтому регулярные встречи с производственниками — ключевая задача, которая позволяет сверить выбранный курс с людьми и укрепить доверие между властью и бизнесом. У компании «Металлпрофиль», которая входит в число лучших в мире переработчиков стали, в Лобне несколько производств. Предприятие выпускает кровельные и стеновые материалы, а также системы вентилируемых фасадов и сэндвич-панели. Компания не прекращала работу даже в период пандемии, поставляя материалы для госпиталей. Денис Кравченко познакомился с производством и ответил на вопросы сотрудников.
В молодежном центре лобненского лесопарка к обсуждению присоединились волонтеры. Добровольческое движение в Лобне объединяет более 3 тысяч человек. В городе накоплен огромный опыт такой работы. Добровольцы поддерживают ветеранов, инвалидов и воспитанников детских домов, заботятся о бездомных животных, участвуют в субботниках, помогают в организации праздников, форумов и спортивных соревнований и, конечно, собирают гуманитарную помощь для участников СВО. У волонтерства нет возраста, и к движению все чаще присоединяется старшее поколение. В городе действуют несколько добровольческих объединений. Их участники комплектуют аптечки, плетут маскировочные сети, делают свечи и много других полезных на фронте вещей. Их замечания и предложения обязательно будут учтены при формировании стратегического документа партии.
«Мы плели вместе сети, посмотрели, как производится другая продукция, так необходимая на линии соприкосновения. А также поговорили о важности активной гражданской и жизненной позиции каждого гражданина России сегодня. Мы в Государственной думе уделяем большое внимание созданию условий и социальных гарантий для наших героев. Поэтому есть результат, и мы и дальше продолжим работу с волонтерским сообществом», — сказал Денис Краченко.
Сбор предложений для новой программы «Единой России» продолжается. Жители могут внести вклад в будущее округа через сайт естьрезультат.рф, приемные партии или горячую линию: 8-800-200-89-50.