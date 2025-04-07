Итоги муниципального конкурса «Ученик года» подвели в Коломне

Лучших учеников наградили в городском округе Коломна. Их определили по результатам муниципального конкурса.

Участниками стали ученики образовательных учреждений округа — начальной школы, среднего звена и старших классов. Они соревновались на протяжении нескольких месяцев.

«Вы уже победители, потому что доказали, что учеба может быть интересной и познавательной. Желаю вам дальнейших успехов и новых высот», — сказала заместитель начальника управления образования городского округа Коломна Ольга Букина.

Победителями стали ученица четвертого класса г имназии № 9 Полина Комарова, пятиклассник школы № 14 Филипп Моляков и ученица девятого класса Пановской школы Иванна Шуткова.

Также лучшими в нескольких номинациях оказались свыше 10 участников. Их отметили за активную жизненную позицию, высокие достижения в учебе и артистизм.