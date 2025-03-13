Итоги муниципального конкурса «Педагог года» подвели в Можайске

В Можайске прошел муниципальный этап конкурса «Педагог года — 2025». Торжественное награждение состоялось в актовом зале гимназии № 4.

Собравшихся поприветствовала начальник управления образования и отраслей социальной сферы Светлана Катальникова. Педагогов также поздравили председатель Совета депутатов Лидия Афанасьева, ее заместитель Татьяна Дроздова и депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова.

Лидия Афанасьева огласила результаты конкурса, наградила победителей и призеров. В номинации «Педагог года» лучшей стала учитель средней общеобразовательной школы «Созвездие Вента» Оксана Вострикова, в номинации «Воспитатель года» — Людмила Станкевич из детского сада «Лучик», в категории «Педагог дополнительного образования» — Владимир Спайков из Детского дома творчества.

Участники церемонии награждения отметили, что воспитатели, учителя и педагоги играют первостепенную роль в развитии каждой личности. Они терпеливо прививают ученикам лучшие человеческие качества, используя свой жизненный опыт и знания.