Итоги муниципального этапа педагогического конкурса подвели в Ленинском округе

В Видновской школе № 7 в Ленинском городском округе торжественно завершился муниципальный этап конкурса «Воспитатель года». В нем победила педагог дошкольного отделения Мисайловской школы № 1 Анна Куликова.

Всего в конкурсе приняли участие 14 воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Из них три трое финалистов представили творческую презентацию «Моя профессия-педагог».

«Участие в профессиональном конкурсе — это всегда вызов, прежде всего себе. У каждого педагога есть возможность проверить свои силы и профессиональную компетентность», — отметила начальник управления образования администрации Ленинского городского округа Наталия Киселева.

Анна Куликова набрала по итогам всех испытаний 709 баллов. Конкурсанты прошли три тура: визитная карточка, мастер-класс и педагогическое мероприятие с воспитанниками, а также профессиональный разговор.

Педагог из Бутовской школы № 1 Анна Шевцова с результатами в 692 балла стала второй. Третье место, а также специальный приз от муниципального профсоюза образования досталось воспитателю дошкольного отделения Видновской школы № 7 Вере Рвачевой, которая набрала 673 балла. Всех педагогов наградили грамотами.

«Хочу выразить огромную благодарность в первую очередь своему коллективу Мисайловской школы, моим наставникам. Знаете, когда есть за спиной надежный тыл, то ничего не страшно, любая цель достижима», — поделилась победительница Анна Куликова.

Она представит Ленинский городской округ на региональном этапе конкурса «Воспитатель года Подмосковья-2025».