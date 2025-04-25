Итоги муниципального этапа областной Единой школьной лиги подвели в Дмитрове

Церемония закрытия этапа Единой школьной лиги прошла в лицее № 4 в Дмитрове. По ее итогам три команды вошли в топ-4 Подмосковья и продолжат борьбу в финале.

Участниками стали 12 школьных команд — это 120 ребят. Они продемонстрировали умения в волейболе, баскетболе, шахматах и футзале.

В торжественной церемонии поучаствовали глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин, представители администрации, депутаты и руководители профильных управлений.

Команды Синьковской школы № 1, Дмитровской школы № 8 и Яхромской школы № 1, показавшие лучшие результаты, выступят в следующем этапе 28–29 апреля. Также в общекомандном зачете отметили сборные Синьковской школы № 1, Инженерной школы и школы № 10 в Дмитрове. Им подарили сертификаты на спортинвентарь.

«Развитие школьного спорта — важная часть нашей работы. Уверен, что успехи ребят на муниципальном и региональном уровнях вдохновят новых участников, а такие проекты, как Единая лига, помогут воспитывать чемпионов», — отметил Иван Курданин.

Отметим, что Единая школьная лига — это областной пилотный проект. Он стартовал в 2023 году. В этом году его география расширилась до 13 округов, включая Дмитровский.