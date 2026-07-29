Итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года» подвели в Балашихе

Преподаватель физической культуры школы № 25 в Балашихе Татьяна Сабинина стала победителем муниципального этапа областного конкурса «Учитель года Подмосковья — 2026». Ее достижения уже вышли далеко за рамки школы.

Профессиональный путь Татьяны Сабининой — это не только уроки физкультуры, но и большая работа по развитию талантов учеников, вовлечению школьников и родителей в активную жизнь города. В 2024 году она одержала победу во всероссийском проекте «Лига вожатых» в номинации «Наставник ПДН». В 2025 году стала призером регионального конкурса «Советник года» в номинации «Советник‑медиа». Кроме того, педагог участвовала в осеннем педагогическом совете «Машук — 2023» и всероссийском сообществе «Форум классных руководителей» в 2024 году.

Важное место в работе Татьяны Сабининой заняло наставничество. В этом году под ее руководством ученик стал победителем, а другой — призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре.

Педагог курировала спортивные и творческие направления в школе № 25 в рамках Балашихинской школьной лиги. Она также является руководителем команды КВН «Три желания» и команды старшего и младшего отрядов в дисциплине «Зарница», тренером по стритболу школьной команды девушек и команды родителей, которая заняла третье место среди женских коллективов.

Учитель активно участвует в спортивных состязаниях родителей. Она выступила в легкоатлетической эстафете и эстафете по плаванию, а в индивидуальном зачете заняла второе место.

История Татьяны Сабининой — пример того, как преданность профессии помогает добиваться высоких результатов, а личная увлеченность учителя становится источником мотивации для школьников и их родителей.