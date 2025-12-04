Итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года Подмосковья» подвели в Дубне
Результаты профессионального состязания среди педагогов озвучили в Дубне. Лучшим стал преподаватель истории, обществознания и права школы № 10 Александр Назаров.
В конкурсе поучаствовали восемь учителей. Каждый подготовил презентацию, выступил с астер-классом и провел круглый стол, на котором продемонстрировал собственные методики.
Кроме того, конкурсанты защитили свое мнение в дискуссиях. Также они показали, как умеют пользоваться современными технологиями.
Финалисты получили дипломы и денежные премии. Теперь Александр Назаров представит Дубну на областном этапе конкурса «Учитель года Подмосковья — 2026».
«Этот конкурс — еще один повод сказать „спасибо“ нашим педагогам, которые ежедневно выполняют важнейшую работу. Они вкладывают знания, опыт и душу в учеников, а значит — в будущее Дубны. Именно от их мудрости, терпения и ответственности зависит, какими вырастут наши дети», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.