Итоги муниципального этапа конкурса педагогов подвели в Воскресенске

Муниципальный этап конкурсов профессионального мастерства «Учитель года» и «Воспитатель года» завершился в городском округе. Торжественное подведение итогов и награждение победителей состоялось во Дворце культуры «Юбилейный» 5 декабря.

В этом году в конкурсе приняли участие девять воспитателей и десять учителей. Они продемонстрировали свое педагогическое мастерство и таланты при активной поддержке коллег и учеников.

Победу одержали учитель начальных классов лицея № 23 Ангелина Рязанцева и воспитатель дошкольных групп Москворецкой гимназии Инна Никишина. Педагогам вручили главные символы признания — больших и малых Пеликанов.

Теперь Ангелине Рязанцевой и Инне Никишиной предстоит участие в областном конкурсе, который пройдет в 2026 году.

«Горжусь высоким уровнем сферы образования Воскресенска и сердечно благодарю не только участников и победителей конкурса, но каждого педагога нашего округа. Вы не только передаете своим воспитанникам знания, но и прививаете детям лучшие человеческие качества», — отметил глава Воскресенска Алексей Малкин.