Итоги муниципального этапа Единой школьной лиги подвели в Ивантеевке

В Ивантеевке 22 апреля подвели итоги муниципального этапа Единой школьной лиги. В течение семи месяцев ученики образовательных комплексов округа Пушкинский соревновались в четырех видах спорта: футзал, волейбол, баскетбол и шахматы.

За это время было сыграно более 700 матчей между школьными командами. Победителем в общекомандном зачете стал образовательный комплекс № 11 Пушкино. Ребята получили сертификат на 100 тысяч рублей на приобретение спортивного инвентаря для школы. В этом сезоне лига объединила более 900 юных спортсменов из 24 образовательных учреждений округа.

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, депутат Московской областной думы Михаил Ждан, председатель Совета депутатов Пушкинского Артем Садула и окружной депутат Дмитрий Кульков наградили участников медалями и памятными призами. Для поддержания спортивного духа молодежи в мероприятии приняли участие олимпийские чемпионы и призеры международных соревнований: Александр Легков, Полина Шевнина, Роман Аношкин и Кирилл Кошарин.

«Поздравляю всех участников! Желаю не останавливаться на достигнутом и никогда не сдаваться!» — пожелал ребятам Максим Красноцветов.