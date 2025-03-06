Итоги муниципального этапа Единой школьной лиги Подмосковья подвели в Домодедове

В течение четырех месяцев команды из 13 образовательных учреждений соревновались в мини-футболе, волейболе, баскетболе и шахматах. В итоге сборная школы № 4 набрала 68 баллов и вырвалась вперед.

«От всей души поздравляю и желаю удачи на предстоящих играх. Гордимся нашими спортсменами!» — поздравила ребят глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Проект Единой школьной лиги Подмосковья создан по инициативе губернатора Андрея Воробьева для объединения спортивных сообществ.

Пресс-служба Домодедова сообщила, что на официальном сайте проекта или в группах ВКонтакте и Телеграм можно найти анкеты всех участников и результаты матчей.