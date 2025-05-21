Итоги межрегиональной акции «Путь героя» подвели в библиотеках Подмосковья

В Московской области подвели итоги межрегиональной акции «Путь героя». Проект, организованный Министерством культуры и туризма реиона, прошел на базе библиотек и позволил сотням участников сохранить память о подвиге своих предков в годы Великой Отечественной войны и после нее.

С 15 января по 9 мая участники присылали видеорассказы о том, как их родные после боев восстанавливали страну, поднимали промышленность, отстраивали города, возрождали сельское хозяйство.

Главной площадкой акции стало сообщество «ВКонтакте», где опубликовали 167 трогательных историй. Материалы собрали свыше 250 тысяч просмотров и 10 тысяч положительных отзывов.

Особенно активными участниками стали жители Домодедова, Красногорска, Подольска, Серпухова, а также Оренбургской и Белгородской областей.

Акция «Путь героя» не только сохранила личные истории семей, но и укрепила культурные связи между регионами, объединив жителей России разных возрастов.