Итоги месяца чистоты подвели на совещании в администрации Домодедова

В администрации городского округа Домодедово прошло еженедельное оперативное совещание. Руководителю муниципалитета Евгении Хрусталевой доложили об устройстве наружного освещения и подведении итогов «Месяца чистоты и порядка».

На встрече в администрации, помимо главы округа Евгении Хрусталевой, присутствовали председатель Совета депутатов Домодедова Леонид Ковалевский и депутат Московской областной думы, член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» Олег Жолобов. Они заслушали доклады о проделанной за неделю работе и выполненных поручениях. Среди ключевых тем были устройство наружного освещения и подведение итогов «Месяца чистоты и порядка».

В пяти населенных пунктах Домодедова продолжается модернизация уличного освещения. Кроме того, начали работы еще в 11 территориях муниципалитета. В рамках программы «Светлый город» 900 светильников наружного освещения заменят на светодиодные.

Первый заместитель главы Домодедово Марина Ведерникова рассказала об итогах «Месяца чистоты и порядка». В рамках акции в муниципалитете провели свыше 500 мероприятий: привели в порядок дворы и общественные пространства, прилегающие к предприятиям территории, а также муниципальные дороги и памятники.

Также на совещании объявили о кадровых изменениях — на должность директора муниципального унитарного предприятия Домодедово «Теплосеть» назначили Александра Качалова. Он работает в команде округа уже свыше восьми лет. Александр Качалов трудился в должности главного инженера Муниципального унитарного предприятия «Домодедовский водоканал», знает территорию и особенности коммунальных сетей.