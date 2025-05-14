Итоги месяца чистоты и порядка подвели в Лосино-Петровском

Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав провел очередное оперативное совещание. Участники встречи заслушали доклад об итогах месяца чистоты и порядка, который прошел в округе с 10 марта по 25 апреля.

После зимнего периода в Лосино-Петровском убрали мусор с газонов и прилегающих территорий, выполнили покрасочные работы, очистили контейнерные площадки, отремонтировали малые архитектурные формы, а также элементы детских и спортивных площадок, провели опиловку сухостоев, ликвидировали аварийные деревья и многое другое.

«Месяц чистоты и порядка прошел успешно. Сотрудники Муниципального бюджетного учреждения „Городское хозяйство“ хорошо потрудились. Будем продолжать поддерживать чистоту в нашем городском округе», — подчеркнул глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Отметим, что все виды выполненных работ учитывают в Системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.