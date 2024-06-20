Итоги мер по профилактике бешенства у животных подвели в Подмосковье

Итоги месяца по профилактике бешенства животных подвели в Подмосковье. В мае специалисты привили более 38 тысяч животных и провели тематические уроки в 63 школах и детских садах.

Как рассказали в Минсельхозпроде региона, профилактику бешенства проводили в регионе в мае. В это время специалисты провели бесплатную вакцинацию, а также напомнили жителям об опасности заболевания.

«Специалисты госветслужбы Подмосковья вакцинировали против бешенства более 38 тысяч голов восприимчивых домашних, сельскохозяйственных и безнадзорных животных, а также провели регистрацию и учет 864 собак и 528 кошек с выдачей владельцам ветеринарных паспортов», — рассказал глава ведомства Сергей Двойных.

В министерстве добавили, что в мае специалисты выезжали в разные населенные пункты и рассказывали жителям о симптомах и профилактике бешенства. За месяц специалисты провели 63 занятия в школах, детских садах и летних лагерях. Они раздали более 7,2 тысячи листовок с полезной информацией.

Профилактика бешенства проводится в Подмосковье ежегодно. Это позволяет сократить количество случаев заболевания. В этом году их число упало на 44% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

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