Итоги масштабной патриотической программы подвели в Химках

Проект «Химки. Успех в единстве поколений» стартовал в июле 2024 года. Благодаря ему в округе провели уже свыше 650 мероприятий.

Участниками патриотических встреч стали сотни жителей округа. Результаты масштабной общественной программы муниципальные депутаты обсудили на заседании в пресс-центре стадиона «Арена Химки».

«Масштабная патриотическая программа, реализуемая в Химках, направлена на укрепление связи поколений, воспитание уважения к истории России и своего города. Ее главная цель — объединить жителей Химок вокруг общих ценностей», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Особое внимание администрация Химок уделяет патриотическому воспитанию молодежи. Так, в школах регулярно проходят познавательные лекции, открытые уроки истории, кинопоказы и встречи с ветеранами боевых действий. Учащимся рассказывают о важнейших событиях прошлого и ключевых личностях.

Кроме того, жители округа узнают и о российских культурных деятелях. Например, ранее школьники посетили памятный вечер в честь известного живописца Валентина Серова.