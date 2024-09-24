Итоги квест-фестиваля «Торговый город» подвели в Ногинске

В Центральном парке Ногинска назвали команды, которые победители в квест-фестивале «Торговый город». В этом году в нем участвовали более 1000 человек.

Квест-фестиваль проводился этом году в юбилейный — пятый раз. Проект Ногинской торгово-промышленной палаты и администрации Богородского городского округа знакомит жителей с местными организациями и предпринимательским сообществом. Для представителей бизнеса — это уникальная возможность рассказать о себе и своем потенциале. Для участников — отлично провести время и развить командный дух.

Подать заявку на участие мог каждый. В путешествие по Торговому городу приглашались команды от двух до шести человек. На маршрут вышли более 200 команд из 19 стартовых точек. Всего за время фестиваля командам необходимо было обойти 51 локацию. Это кафе, фитнес-клубы, салоны красоты, различные магазины, образовательные и творческие пространства, развлекательные центры. Победили получили сапборд, годовой абонемент в фитнес-клуб и планшет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которую ежедневно пополняют.

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