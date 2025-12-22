Итоги кулинарного фестиваля подвели в Дмитрове

В музейно-выставочном комплексе «Дмитровский кремль» прошел культурный фестиваль «Дмитровский пряник». Победителей кулинарного состязания, в котором за звание лучших боролись 26 кондитеров и пекарей, определили в шести номинациях.

Кондитер мастерской «Сладкая история» Лилия Зборош и пекарь Мария Букатина стали лучшими в направлении «Возрождение пряничной традиции Дмитровского уезда». В дисциплине «Сказ о Дмитровском прянике» победили заведующая сектором Дмитровской городской детской библиотеки Екатерина Губченко и кондитер из «Норовъ пряник» Елена Норова. Зоя и Юлия Корох, а также кондитер Мария Бурдюжа лидировали в номинации «Вкусные истории».

Кондитер Елизавета Кушпиль и пекарь из «Дома Пекари» Елена Муртазина стали лучшими в направлении «Обыкновенное чудо», победители дисциплины «Лучшая презентация пряничного стенда» — кондитеры Татьяна Боженова и Юлия Букреева, а педагог дополнительного образования Дома детского творчества «Радуга» Екатерина Филиппова получила «Приз зрительских симпатий».

Посетители фестиваля познакомились с работами мастеров, посвященными историческому облику Дмитрова: макет центра города, пряничная реконструкция Дома священномученика Серафима, миниатюра Дома Петра Кропоткина.

По словам главы Дмитровского муниципального округа Михаила Шувалова, кулинарный конкурс уже стал доброй традицией и яркой визитной карточкой округа.

«Он не только возрождает старинные ремесла и дарит радость, но и объединяет талантливых людей, создающих уникальные произведения искусства. Это праздник, который сохраняет нашу историю и культуру в самом вкусном ее проявлении», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Перед участниками и гостями фестиваля выступили: народный коллектив «Вокальный ансамбль академической песни „Орфей“», воспитанники Студии эстрадного вокала «Голос», а также Модельной школы и агентства Kkmodel School. Они придали мероприятию особую праздничную атмосферу.

Отметим, что всего за шесть дней фестиваль с его мастер-классами, экскурсиями, выступлениями творческих коллективов посетили свыше 4300 жителей и гостей муниципалитета.