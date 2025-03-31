Итоги краеведческого конкурса подвели в Солнечногорске

Торжественное подведение итогов восьмого сезона краеведческого проекта «Солнечногорский лосенок» прошло в Центральной детской библиотеке имени Бориса Васильева. Участники продемонстрировали свои знания о родном городе, отвечали на вопросы о его истории, культуре и достопримечательностях.

На церемонии победителям вручили дипломы и памятные подарки. В этом году сразу пять учащихся продемонстрировали выдающиеся результаты, набрав максимальный балл в конкурсе.

«Мы гордимся участниками, которые с таким энтузиазмом погружаются в историю нашего города и проявляют искренний интерес к краеведению. В этом году, благодаря библиотечно-краеведческим урокам, ребята проделали большую работу и показали высокие результаты. Проект „Солнечногорский лосенок“ продолжает развиваться и становится важным элементом в образовательной и культурной жизни города», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Один из победителей, ученик четвертого класса лицея № 7, Андрей Старых также получил эксклюзивный подарок — игрушку ручной работы. Кроме того, в рамках праздника среди участников был проведен розыгрыш специального гран-при.