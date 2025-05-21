Итоги конкурсного отбора на премию губернатора Подмосковья подвели в Воскресенске

Муниципальный этап конкурсного отбора учителей-предметников и педагогов начальных классов на присуждение премии губернатора Московской области Андрея Воробьева завершился в городском округе. Подведение итогов состоялось в Воскресенском научно-методическом центре.

Участие в конкурсе приняли 14 педагогов из шести общеобразовательных организаций Воскресенска. Все конкурсанты представили видеоролики, рассказывающие о достижениях учителя и демонстрирующие фрагмент занятия по изучению нового материала.

Муниципальная конкурсная комиссия выбрала пять победителей. Ими стали учитель физкультуры Москворецкой гимназии Михаил Ключников, учитель музыки средней школы «Вектор» Елена Никулина, учитель английского языка гимназии № 1 Юлия Пятанина, а также учитель начальных классов Мария Астафьева и учитель географии Александр Бронников, представляющие Лицей имени Павла Стрельцова.

Эти педагоги станут участниками регионального этапа конкурса.