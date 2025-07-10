Итоги конкурсного отбора на премию губернатора для учителей подвели в Подмосковье

Итоги конкурсного отбора на премию губернатора «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» подвели в Подмосковье. Победителей объявят в октябре.

В региональном этапе конкурсного отбора участвовали 332 педагога по 18 предметам. Они представили на суд комиссии видеопрезентации, рейтинги и публикации. В результате определили кандидатов, которых представят на заседании главного экспертного совета. Победителей объявят ко Дню учителя 5 октября.

При оценке учитывали достижения школьников, качество организации образовательного процесса, уровень профессионального развития учителей, наличие наград и многое другое.

По словам старшего научного сотрудника Института содержания и методов обучения им. В. С. Леднева Ольги Шапариной, современный учитель выполняет просветительскую и воспитательную миссию.

«Учитель — это лидер. Он не только передаёт знания, но и вдохновляет. Конкурс показал, что в школах работают заинтересованные, увлечённые педагоги, которые стремятся к научному знанию, умеют пользоваться цифровыми технологиями и вовлекать учеников в образовательный процесс. А каждый урок — это проявление их творческого подхода», — сказала она.

Она добавила, что педагог должен уметь помогать ученикам ориентироваться в потоке информации и постоянно совершенствовать свои навыки.