Итоги конкурса «За нравственный подвиг учителя» подвели в Воскресенске

Ежегодный всероссийский конкурс проводит Министерство просвещения России при поддержке полномочных представителей президента в федеральных округах и совместно с Русской Православной Церковью. В Воскресенске определили победителей муниципального этапа.

Основными целями конкурса являются развитие системы духовно-нравственного и гражданско-патриотического образования и воспитания детей и молодежи, укрепление взаимодействия светской и церковной систем образования по духовно-нравственному воспитанию и образованию, выявление и распространение лучших систем воспитания, обучения и внеурочной работы с детьми и молодежью, а также повышение престижа учительского труда.

Подведение итогов муниципального заочного этапа прошло в Воскресенском научно-методическом центре. Экспертный совет оценил 12 конкурсных работ из 10 общеобразовательных организаций, в том числе две работы педагогов дошкольного звена.

Победителями стали учитель истории и ОДНКНР средней школы «Траектория успеха» Алина Турукина и учитель иностранного языка школы № 3 Иван Баранов. Теперь педагогам предстоит участие в областном этапе конкурса.