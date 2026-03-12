Итоги конкурса «За нравственный подвиг учителя» подвели в Химках

В Химках завершился муниципальный этап всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», направленного на поддержку педагогов, которые уделяют особое внимание воспитанию подрастающего поколения. Победители представят свои работы на следующем, региональном уровне конкурса.

В этом году жюри оценивало работы участников в нескольких номинациях, связанных с духовно-нравственным развитием школьников.

Победителем в номинации «Лучший образовательный издательский проект года» стала учитель начальных классов школы № 29 Анастасия Гуралева. Ее проект признан лучшим среди представленных на конкурс.

В номинации «Лучшая методическая разработка по предметам „Основы религиозных культур и светской этики“ и „Основы духовно-нравственной культуры народов России“» победу одержала Ирина Алексеева, учитель истории школы «Лига первых».

Кроме того, жюри определило восемь призеров, чьи педагогические разработки получили высокую оценку. Среди них — учителя начальных классов, русского языка и литературы, истории, английского языка, а также педагог дополнительного образования и воспитатель дошкольного отделения. Все они представляют разные учебные заведения округа: школы № 19, «Тридцать первую школу», «Аэрокосмический лицей», школу № 8 имени Матвеева, школу «Флагман», школу № 20 и образовательный комплекс «Перспектива».

«Результаты конкурса еще раз доказывают: в Химках работают настоящие профессионалы, которые не просто дают знания, а воспитывают личность. Партия „Единая Россия“ уделяет особое внимание поддержке педагогов: в этом году мы организовали серию мастер‑классов от ведущих педагогов Подмосковья и обеспечили приоритетное участие учителей Химок в федеральных образовательных форумах», — прокомментировал депутат городского округа Химки, член партии «Единая Россия» Евгений Иноземцев.

Конкурс «За нравственный подвиг учителя» проводится для распространения лучших педагогических практик и поддержки учителей, которые вносят значительный вклад в воспитание детей и молодежи.