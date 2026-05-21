Итоги конкурса военных снимков подвели в Наро-Фоминске

На состязании «Оживший кадр» школьникам предложили выбрать фото военных лет, кадр из фильма о войне или снимок из семейного архива. Они должны были воссоздать его без компьютерной графики, используя только костюмы, декорации и эмоции.

Отборочные этапы прошли в каждой школе округа. На муниципальный уровень вышли 104 работы, а победителями стали 27 участников. За каждой фотографией — не просто конкурсная работа, а семейная память, личная история и попытка прикоснуться к эпохе, которую современные дети знают лишь по книгам и рассказам.

Второклассники из школы № 7 участвовали в конкурсе всем классом. Готовясь к съемке, они пересмотрели фильм «В бой идут одни старики». Братья Егор и Роман Гавриловы вместе с мамой изучали фотографии прадеда Григория Камышана, который прошел всю войну, встретил на фронте будущую жену Анну, а День Победы отпраздновал в Берлине. Сегодня память о них продолжают хранить дети и внуки — в том числе повторяя те самые фронтовые снимки.

Участники выбирали разные истории. Яромира с сестрой перевоплотилась в героиню фильма о блокадном Ленинграде «Жила-была девочка». Сережа вместе с папой-офицером воссоздал сцену из картины «Офицеры», а Тимофей Горелов с сестрой Яной — кадр из фильма «Жди меня домой».

Заместитель главы округа Светлана Малыхина отметила, что такие конкурсы помогают воспитать в детях уважение к истории. Когда ребенок сам надевает гимнастерку, берет в руки портрет прадеда или воссоздает военную хронику, он становится частью истории своей семьи и своей страны. Лучшие работы конкурса можно увидеть в фойе центрального дворца культуры «Звезда». Выставка открыта для всех желающих.