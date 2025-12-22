Итоги конкурса «Учитель года» подвели в Волоколамском округе

Первый этап муниципального конкурса «Учитель года Подмосковья» завершился в Волоколамске. За победу боролись девять педагогов из разных школ округа.

Учителя проводили открытые уроки, классные часы и мастер-классы, на которых демонстрировали инновационные методы обучения и современные технологии, применяемые в работе.

Победу в конкурсе одержал учитель физики Александр Муравьев из школы № 2. Второе место заняла преподаватель английского языка Юлия Ульянова из школы № 3, а третье — учитель русского языка и литературы из гимназии № 1 Кристина Грицан.

По традиции победитель и призеры будут награждены премиями: 300 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч — за второе и 100 тысяч — за третье.

Александр Муравьев примет участие в региональном этапе конкурса «Учитель года Подмосковья», который пройдет в следующем году.

«Радует, что наши педагоги не останавливаются на достигнутом, постоянно развиваются и идут в ногу со временем. Использование новых подходов и технологий делает учебный процесс более эффективным, интересным и увлекательным для детей», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.