Итоги конкурса творческих коллективов воздушно-космических сил подвели в Краснознаменске

Итоги творческого конкурса воздушно-космических сил «И звезды становятся ближе…» подвели в Доме офицеров в Краснознаменске. Там состоялся гала-концерт, где исполнили песни о победе и семье. Участие в мероприятии приняли свыше 200 человек из 68 регионов России.

В жюри конкурса вошли представители культуры и искусства, общественные и государственные деятели. Это народный артист России Сергей Филин, заслуженный работник культуры Владимир Лужбин, заместитель начальника главного Штаба «Юнармии» Сергей Тагаев и другие. Возглавил комиссию заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами по военно-политической работе — генерал-майор Игорь Романов.

Победителей выбрали в шести номинациях. Лучшими стали коллективы «Взлет», «Наследие», «Пульс» из Воронежа, «Априори» из Ярославля, а также Михаил Кленов из Воронежа и Анна Кунак из Краснознаменска.

«Конкурс — это всегда начало, начало чего-то большого. Я тоже участвовала много раз в различных конкурсах и желаю всем участникам хорошего выступления. Они уже все победители. Так как выступают на этой сцене в финале этого замечательного конкурса», — поделилась народная артистка республики Ингушетия Таисия Повалий.

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