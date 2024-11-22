Итоги конкурса среди воспитанников семейных центров подвели в Подмосковье

Областной этап конкурса на противопожарную тематику «Зажги свою звезду» провели в Балашихе. Участниками стали дети из подмосковных семейных центров семи городских округов.
Ребята представили на суд жюри свои творческие работы в номинациях по вокалу, хореографии, бардовской песне и театральному искусству. Победители и призеры конкурса получили награды.
«Несколько лет мы проводили среди воспитанников семейных центров КВН на противопожарную тематику, а в прошлом году решили поменять формат и предложили ребятам проявить свои творческие способности в стихах, песнях, танцах и театральных номерах. С поставленными задачами школьники отлично справились», — говорит председатель жюри, представитель МЧС России по Московской области Михаил Алхимов.
Для участников подготовили интерактивные площадки на противопожарную тематику с конкурсами и викторинами. Ребята познакомились со спасательным оборудованием и техникой.
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