Итоги конкурса среди художников «Осенний салон» подвели в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде прошел юбилейный конкурс «Осенний салон — 2025». Выставку открыли в музее и там же подвели итоги.

Выставка «Осенний салон» проводится в Сергиевом Посаде в 30-й раз. В ней приняли участие 68 художников — мастера живописи, графики и скульптуры. Он представили более 130 работ, которые создали за последние три года.

Победителей определила комиссия, в состав которой вошли сотрудники музея, художники и представители администрации. Безусловным лидером стала Светлана Палион. Она получила приз зрительских симпатий и стала лауреатом в номинации «За творческую разработку темы».

В основной номинации победили Евгений Захаров и Анатолий Сулимов. Они стали лучшими в заработке формы и создании яркого образа человека в скульптуре. В номинации «Удачный дебют» лидировала Анастасия Сажина, а специальный приз галереи получил Валерий Секрет за работу «Леже».

Выставка «Осенний салон» будет работать в Сергиево-Посадском музее до 14 декабря 2025 года.