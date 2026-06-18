Итоги конкурса специалистов местного самоуправления подвели в Подмосковье

В Доме правительства Подмосковья подвели итоги конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления». Лучших специалистов наградили, а совету муниципалитетов подписали соглашения о сотрудничестве с фондом «Защитники Отечества» и ассоциации ветеранов СВО.

«Без каждого из вас нет ни сантиметра развития нашего любимого региона. Наше желание, ваши возможности, ваше преодоление и ваш выбор служения – это один из самых сложных выборов в жизни», - сказала вице-губернатор Мария Нагорная.

Более шести тысяч служащих и 56 округов – столько человек ежедневно работают на результат во всех сферах нашей жизни, а цель конкурса – выявить лучших и реализовать самые перспективные проекты в Подмосковье.

Отбор прошли 610 человек. В финал удалось попасть 21 из них.

Всего в конкурсе семь номинаций – от экономики до ЖКХ и градостроительства. Одной из победительниц стала начальник управления образования Чехова Ирина Заболотнева.

«Суть проекта – модернизация системы образования, с ключевыми у инструментами управления, которые позволяют эффективно по разным направлениям деятельности системы быстро достигать определенных результатов. В выстраивании и командной, и управленческой работы, подключении ресурсов всего округа», - рассказала она.

Также в рамках церемонии наградили победителей премии «Служение» Максима Тихомирова, Анастасию Корневу и Дениса Анищенко. Их проекты вошли в топ-50 Московской области.