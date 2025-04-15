Итоги конкурса «Советник года» подвели в Подмосковье

В гимназии № 16 «Интерес» в Люберцах прошел очный этап регионального конкурса «Советник года — 2025». В нем участвовали 23 советника директоров по воспитательной работе из школ и колледжей Подмосковья. Победителей определили в пяти номинациях.

Участники представляли проекты, вдохновленные высказываниями известных российских педагогов, и рассказывали о своем опыте работы с детскими объединениями. Конкурс показал, как по-новому можно вовлекать школьников в полезные инициативы и сочетать воспитание с учебным процессом.

Отдельно обсудили, какую роль советник играет в школе. Как отметили участники, он не заменяет замдиректора по воспитательной работе, а становится посредником между детьми, учителями, родителями и внешними организациями. По словам организаторов, советник помогает сделать воспитание частью повседневной школьной жизни.

Работу конкурсантов оценивало жюри — педагоги, директора школ и колледжей, а также эксперты в сфере патриотического воспитания. Возглавила жюри специалист регионального центра «Навигаторы детства» Арина Преснякова.

В пресс-службе Минобразования Подмосковья подчеркнули, что конкурс помогает поддерживать тех, кто воспитывает новое поколение и объединяет профессиональное сообщество.