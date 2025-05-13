Итоги конкурса «Русь моя православная» подведут в Балашихе

16 мая в 15:00 в Центральной городской библиотеке имени Тютчева состоится подведение итогов и награждение участников литературного конкурса «Русь моя православная» в рамках международного фестиваля-конкурса «Славянские встречи». Мероприятие откроет директор Центральной библиотечной системы имени Андрея Белого Светлана Фандюшина, которая представит видеофильм «Прошлое и настоящее литературного фестиваля», подготовленный к 30-летию фестиваля на балашихинской земле.

Зрителей ожидают театрально-музыкальная постановка «Кирилл и Мефодий» и презентация книги протоиерея Александра Козырева «Летопись Николо-Архангельской церкви».

В 2025 году на конкурс было подано 47 работ. В завершение мероприятия для участников фестиваля-конкурса организуют обзорную экскурсию в литературный музей жизни и творчества Федора Тютчева.

Вход на мероприятие свободный. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 521-01-10.