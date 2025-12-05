Итоги конкурса работ воспитанников художественных школ подвели в Воскресенске

В десятый раз прошла выставка-конкурс «Воскресенская радуга». Она объединила воспитанников детских художественных школ и школ искусств. Учащиеся из 26 округов Подмосковья представили свыше 400 работ.

Главная тема мероприятия этого года — «Моя Россия». Воспитанница Детской школы искусств «Фламинго» Арина Чукина представила на конкурсе работу под названием «Деревенский костюм».

«На этой картине я нарисовала народный костюм и русскую женщину. Сначала я придумала, как я изображу этот костюм, и потом мне пришла в голову идея, что нужно нарисовать гусей, чтобы передать более русско-народную атмосферу», — поделилась юная художница.

Арина также отметила, для нее ценно было получить именно приз зрительских симпатий.

«Для меня важно, что моя картина понравилась многим детям», — добавила она.

В следующий раз конкурс-выставка «Воскресенская радуга» пройдет через два года. За это время юные творцы смогут еще больше отточить свое мастерство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.