Итоги конкурса профмастерства среди педагогов подвели в Подмосковье

В колледже «Подмосковье» прошел региональный конкурс профессионального мастерства «Педагогический дуэт — 2024». Мероприятие направлено на выявление лучших учителей и поддержку творческих инициатив молодых специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Преподавательские дуэты представили свои учебные заведения, демонстрируя профессионализм и креативность. По итогам конкурса победителями стали Надежда Коляда и Елизавета Тарасова из Ступинского техникума имени Туманова.

Второе место завоевали Екатерина Горюнова и Евгения Шаповалова из Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка», а третье — Светлана Орлова и Людмила Мишура из Физико-технического колледжа.

Помимо этого, специальную номинацию «От победителя к победителю» присудили Наталье Урусовой и Валерии Гуляевой из Щелковского колледжа.